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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» может возглавить сын Анчелотти

26 Января 2023 • 22:44 Комментировать (1)
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

Сын Карло Анчелотти Давиде может возглавить аутсайдера АПЛ «Эвертон». Об этом сообщает Daily Mail.

Как пишется в источнике, 33-летний специалист стал альтернативой Марсело Бьелсе, которого активно сватают в «Эвертон». Сейчас Анчелотти-младший трудится в тренерском штабе мадридского «Реала», а его отец сам не так давно возглавлял «Эвертон» - это было с конца 2019 года по лето 2021 года – оба сезона при итальянце клуб завершал в середине турнирной таблицы. Отметим, что тогда в тренерском штабе Анчелотти-старшего тоже трудился его сын, поэтому он точно знает Ливерпуль и этот ливерпульский клуб.

Напомним, в начале недели «ириски» уволили Фрэнка Лэмпарда и его тренерский штаб, временно главным тренером клуба стал Лейтон Бэйнс.

«Эвертон» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице с 15 набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Давиде Анчелотти
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
26 Января 2023 в 23:44
будет очень круто посмотреть на сына дона Карло в тренерском деле, но учитывая возраст и в целом отсутствие опыта думаю нужно начать с клуба попроще.
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