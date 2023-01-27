Бьелса откажется от работы в «Эвертоне»

Бывший тренер «Лидса» Марсело Бьелса не намерен занимать вакантную должность в «Эвертоне». По информации от Mail Sport, несмотря на позитивные переговоры, которые имели место быть вчера, аргентинский специалист думает отказать «ирискам».

Бьелса не уверен, что сможет добиться результата на «Гудисон Парк» в условиях кризиса и борьбы за выживание. Напомним, команда располагается на девятнадцатом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Недавно «Эвертон» уволил Фрэнка Лэмпарда, который занял свою должность год назад и спас команду от вылета в Чемпионшип. «Ириски» не побеждают уже 10 матчей подряд во всех турнирах.