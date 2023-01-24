«Эвертон» рассматривает вариант с назначением Постекоглу на роль главного тренера

Наставник «Селтика» Анге Постекоглу в скором времени может получить работу в Английской премьер-лиге. По информации от Mail Sport, греческого специалиста хочет назначить «Эвертон», который вчера уволил Фрэнка Лэмпарда.

Пока неизвестно, согласится ли Постекоглу занять вакантную должность на «Гудисон Парк», учитывая, что команда в данный момент борется за выживание, находясь на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Среди прочих кандидатов «Эвертон» ранее также рассматривал Шона Дайча, который находится без работы после увольнения из «Бёрнли». «Селтик» Постекоглу сейчас уверенно лидирует в чемпионате Шотландии с отрывом в 9 очков от «Рейнджерс».