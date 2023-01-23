Рой Кин восхитился игрой Сака

Бывший ирландский полузащитник Рой Кин восхищён игрой вингера лондонского «Арсенала» Букайо Сака.

«Мне абсолютно всё в нём нравится. Полагаю, он может играть за любой из больших клубов Европы, в том числе за мадридский «Реал», настолько он хорош. Это фантастический талант», - цитирует Кина Metro.

Напомним, вчера Букайо Сака забил важнейший гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в очной встрече на «Эмирейтс». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «пушкарей», ценные три очка позволили подопечным Микеля Артеты оторваться от «Манчестер Сити» на пять очков, имея игру в запасе.

Всего в текущем сезоне 21-летний Сака – один из лидеров «Арсенала», на его счету уже восемь голов и семь ассистов во всех турнирах.