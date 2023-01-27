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«Брайтон» отклонил предложение «Арсенала» по Кайседо в размере 68 миллионов евро

27 Января 2023 • 14:45 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

«Брайтон» сегодня отклонил предложение лондонского «Арсенала» по трансферу полузащитника Мойсеса Кайседо. «Канониры» предлагали команде Роберто де Дзерби 68 миллионов евро за 21-летнего эквадорца.

Руководство «чаек» хочет сохранить своего футболиста до конца сезона. На хавбека также претендует «Челси», которому ранее дали понять, что отпустят Кайседо только за космическую сумму свыше 100 миллионов евро.

Напомним, Кайседо является одним из приоритетных вариантов для «Арсенала» на усиление полузащиты. Сам Мойсес недавно сменил агентов. Игрок не против пойти на повышение зимой, но не будет форсировать переход.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брайтон Мойсес Кайседо Трансферы футбола - зима 2023
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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