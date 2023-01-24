Каррагер: «Эвертон – худший клуб АПЛ, в его правлении – бардак»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал правление «Эвертона» - клуба, который идёт в зоне вылета в АПЛ и занимает 19-е место.

«Только болельщики знают футбольный клуб лучше всех. Они не создавали баннеры против Лэмпарда, , они были направлены против Мошири и правления клуба. Они не знают, что делают, у них много денег, но система не работает, в клубе – бардак», - цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, накануне боссы «ирисок» уволили рулевого команды Фрэнка Лэмпарда и его тренерский штаб за неудовлетворительные результаты.

В следующем матче в рамках АПЛ «Эвертону» предстоит тяжелейшее испытание – их ждёт встреча с рвущимся к чемпионству «Арсеналу».