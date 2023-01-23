Лондонский «Арсенал» в своих соцсетях официально объявил о трансфере из «Специи» польского защитника Якуба Кивиора.

Кивиору 22 года, он играет на позиции центрального защитника и иногда может смещаться в опорную зону. Контракт с «канонирами» поляк, уроженец города Тыхы подписал до середины 2028 года.

Последним клубом Якуба Кивиора была «Специя», за которую в текущем сезоне он сыграл 20 матчей во всех турнирах. До этого молодой защитник играл в академии бельгийского «Андерлехта», а также за словацкую «Жилину».

Отметим, поляк поучаствовал во всех матчах своей сборной на чемпионате мира в Катаре, на турнире польская команда дошла до стадии 1/8 финала.

Стоимость игрока, если верить порталу Transfermarkt, составляет 8 млн евро.

Переход Кивиора - второй зимний трансфер «пушкарей», ранее «канониры» приобрели лидера «Брайтона» Леандро Троссара. Бельгиец уже дебютировал за лидера АПЛ.