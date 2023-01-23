Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» официально подписал Кивиора официально

23 Января 2023 • 22:42 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

Лондонский «Арсенал» в своих соцсетях официально объявил о трансфере из «Специи» польского защитника Якуба Кивиора.

Кивиору 22 года, он играет на позиции центрального защитника и иногда может смещаться в опорную зону. Контракт с «канонирами» поляк, уроженец города Тыхы подписал до середины 2028 года.

Последним клубом Якуба Кивиора была «Специя», за которую в текущем сезоне он сыграл 20 матчей во всех турнирах. До этого молодой защитник играл в академии бельгийского «Андерлехта», а также за словацкую «Жилину».

Отметим, поляк поучаствовал во всех матчах своей сборной на чемпионате мира в Катаре, на турнире польская команда дошла до стадии 1/8 финала.

Стоимость игрока, если верить порталу Transfermarkt, составляет 8 млн евро.

Переход Кивиора - второй зимний трансфер «пушкарей», ранее «канониры» приобрели лидера «Брайтона» Леандро Троссара. Бельгиец уже дебютировал за лидера АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Якуб Кивиор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
35 мин
Фулхэм Фулхэм
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
0
2.85 3.75 2.37
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Января
23:48 · Англия. Премьер-лига
Кейн проводит 300-й матч в АПЛ за «Тоттенхэм»
23:41 · Англия. Премьер-лига
Бэйнс будет временно тренировать «Эвертон» после отставки Лэмпарда официально
23:33 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» официально уволил Лэмпарда официально
23:10 · Англия. Премьер-лига
Игру «Фулхэма» и «Тоттенхэма» отложили из-за сбоя в работе метро
22:56 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал переход Кивиора
22:50 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин восхитился игрой Сака
22:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» официально подписал Кивиора официально
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» усилился 20-летним аргентинским полузащитником официально
20:14 · Англия. Чемпионшип
«Рейнджерс» объявил о переходе Кантуэлла
20:08 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» подписала форварда сборной Колумбии официально
19:50 · Англия. Премьер-лига
​Ингс травмировался в первом матче за «Вест Хэм»
19:43 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Манчестер Юнайтед» выглядит совсем по-другому при тен Хаге»
19:33 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» присматривается к хавбеку «Ювентуса»
19:27 · Англия. Премьер-лига
​Назван фаворит на должность главного тренера «Эвертона»
Все новости
Рекомендуем