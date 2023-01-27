«Арсенал» согласовал долгосрочный контракт с Мартинелли

Вингер лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли готов поставить подпись под новым контрактом с клубом.

Действующее соглашение 21-летнего футболиста действует до конца сезона 2023/24 и предусматривает опцию автоматического продления ещё на год, однако руководство «канониров» договорилось с бразильцем о новом контракте. По данным журналиста Давида Орнштейна, стороны полностью согласовали условия договора – он будет рассчитан до лета 2027 года. В скором времени сделка будет оформлена официально.

Габриэл Мартинелли отыграл 26 матчей за «Арсенал» в нынешнем сезоне. В его активе семь голов и три результативных паса.