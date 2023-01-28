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Кайседо открыто заявил о намерении перейти в «Арсенал», клуб предложил за него 68 млн евро

28 Января 2023 • 01:51 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо надеется, что его отпустят в лондонский «Арсенал».

Напомним, что «чайки» не горят желанием продавать 21-летнего колумбийца в «Арсенал» за 68 млн евро, но сам игрок настаивает на трансфере, о чём теперь заявил открыто.

«Я благодарен «Брайтону» за всё, и для меня было бы большой гордостью принести клубу рекордную прибыль за трансфер. Эти деньги помогут «Брайтону» продолжать развитие. Я надеюсь, что болельщики войдут в моё положение и смогут понять, почему я хочу воспользоваться этой замечательной возможностью», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо хавбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брайтон Мойсес Кайседо Трансферы футбола - зима 2023
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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