Кайседо открыто заявил о намерении перейти в «Арсенал», клуб предложил за него 68 млн евро

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо надеется, что его отпустят в лондонский «Арсенал».

Напомним, что «чайки» не горят желанием продавать 21-летнего колумбийца в «Арсенал» за 68 млн евро, но сам игрок настаивает на трансфере, о чём теперь заявил открыто.

«Я благодарен «Брайтону» за всё, и для меня было бы большой гордостью принести клубу рекордную прибыль за трансфер. Эти деньги помогут «Брайтону» продолжать развитие. Я надеюсь, что болельщики войдут в моё положение и смогут понять, почему я хочу воспользоваться этой замечательной возможностью», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо хавбека.