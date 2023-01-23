Артета прокомментировал переход Кивиора

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал второй трансфер «пушкарей» в это межсезонье. Напомним, сегодня вечером лидер АПЛ официально объявил о трансфере 22-летнего польского защитника Якуба Кивиора из «Специи».

«Это молодой разносторонний защитник. В составе прошлого клуба он отличился высоким качеством игры, у него огромный потенциал. Проявил себя и в сборной Польши на международном уровне. Это тот, кто сделает нашу оборону ещё сильнее и качественнее, с нетерпением ждём возможности поработать с ним», - цитирует Артету официальный сайт лондонцев.

Напомним, что последним клубом поляка была «Специя», выступающая в Серии А. Он играл за этот клуб с лета 2021 года.