Сака, Рэшфорд и Марез – в списке кандидатов на звание игрока января в АПЛ

Английская премьер-лига определила семёрку игроков, которые поспорят за звание лучшего игрока января. В список вошли семь футболистов, среди них – Букайо Сака из лондонского «Арсенала», Рияд Марез из «Манчестер Сити», неудержимый Маркус Рэшфорд из «МЮ». А также голкипер «Брентфорда» Давид Райя, Солли Марч из «Брайтона», защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн и Бреннан Джонсон из «Ноттингем Форест».

Напомним, на данный момент в АПЛ лидирует лондонский «Арсенал» - у канониров 50 очков, отрыв от идущего на втором месте «Манчестер Сити» - пять очков, плюс игра в запасе. Треть и четвёртое место занимают «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» соответственно – у обоих клубов по 39 очков.