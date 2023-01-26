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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сака, Рэшфорд и Марез – в списке кандидатов на звание игрока января в АПЛ

26 Января 2023 • 18:12 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

Английская премьер-лига определила семёрку игроков, которые поспорят за звание лучшего игрока января. В список вошли семь футболистов, среди них – Букайо Сака из лондонского «Арсенала», Рияд Марез из «Манчестер Сити», неудержимый Маркус Рэшфорд из «МЮ». А также голкипер «Брентфорда» Давид Райя, Солли Марч из «Брайтона», защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн и Бреннан Джонсон из «Ноттингем Форест».

Напомним, на данный момент в АПЛ лидирует лондонский «Арсенал» - у канониров 50 очков, отрыв от идущего на втором месте «Манчестер Сити» - пять очков, плюс игра в запасе. Треть и четвёртое место занимают «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» соответственно – у обоих клубов по 39 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рияд Марез Маркус Рэшфорд Букайо Сака Дэн Бёрн Давид Райя Бреннан Джонсон Солли Марч
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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