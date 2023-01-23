Сарри интересен трём клубам из АПЛ

Наставник римского «Лацио» Маурицио Сарри в данный момент интересен трём клубам из Английской премьер-лиги. По информации от Il Messaggero, итальянца хотят пригласить «Эвертон», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Напомним, «Эвертон» и «Вест Хэм» в данный момент борются за выживание в Английской премьер-лиге и раздумывают над тем, чтобы расстаться со своими тренерами. Что касается «Тоттенхэма», «шпоры» почти смирились с тем, что Антонио Конте уйдёт в конце сезона на правах свободного агента.

Сарри ранее уже работал в Английской премьер-лиге. В сезоне-2018/19 итальянец возглавлял лондонский «Челси», с которым финишировал на третьем месте в турнирной таблице и выиграл Лигу Европы.