Сен-Максимен заинтересовал топ-клуб Серии А

Полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен вошёл в сферу интересов чемпионов Италии. По информации от журналиста Марко Контерио, в трансфере французского вингера заинтересован «Милан».

Сен-Максимен может стать заменой Рафаэлу Леау в стане «россонери». Напомним, португалец ещё не продлил свой контракт, который истекает в конце следующего сезона. Аллан как раз является игроком, у которого похожий профиль с Леау.

В нынешнем сезоне Сен-Максимен отметился голом и тремя результативными передачами в чемпионате Англии. 25-летний футболист выступает за «Ньюкасл» с лета 2019 года, когда перебрался из «Ниццы».