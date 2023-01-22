Агент Дзаньоло связался с «Миланом»

«Милан» пополнил список претендентов на атакующего полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

Главным фаворитом в борьбе за подписание 23-летнего игрока остаётся английский «Тоттенхэм», однако «шпоры» по-прежнему не согласовали с «Ромой» условия сделки. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, агент Дзаньоло недавно связался с «Миланом» для обсуждения потенциального перехода. Руководство «россонери» готово рассмотреть возможность подписания Дзаньоло, но вряд ли сможет позволить себе его покупку в январе. Решение будет принято в скором времени.

«Рома» намерена заработать на продаже Николо Дзаньоло порядка 35-40 млн евро.