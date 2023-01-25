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Чемпионат Италии. Серия А

Альбертини высказался по поводу кризиса «Милана»

25 Января 2023 • 01:36 Комментировать
Лацио
4:0
Милан
окончен

Итальянский чемпион «Милан» погружается в кризис, команда упускает победы в матчах, как это было с «Ромой» и «Лечче», а то и вовсе проигрывает с крупным счетом - сперва Суперкубок, а сегодня дружину Стефано Пиоли унизил «Лацио», забивший четыре безответных мяча. Своим мнением о кризисе в «Милане» поделился и Деметрио Альбертини, бывший футболист клуба.

- Вижу сложности, и не только в плане результатов. Мне кажется, «Милан» стал менее злобным, агрессивным, чем в прошлом году. Возможно, это эффект плохих результатов, которые стирают уверенность игроков в своих силах, - цитирует слова Альбертини pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Деметрио Альбертини
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