Альбертини высказался по поводу кризиса «Милана»

Итальянский чемпион «Милан» погружается в кризис, команда упускает победы в матчах, как это было с «Ромой» и «Лечче», а то и вовсе проигрывает с крупным счетом - сперва Суперкубок, а сегодня дружину Стефано Пиоли унизил «Лацио», забивший четыре безответных мяча. Своим мнением о кризисе в «Милане» поделился и Деметрио Альбертини, бывший футболист клуба.

- Вижу сложности, и не только в плане результатов. Мне кажется, «Милан» стал менее злобным, агрессивным, чем в прошлом году. Возможно, это эффект плохих результатов, которые стирают уверенность игроков в своих силах, - цитирует слова Альбертини pianetamilan.it.