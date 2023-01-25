Тонали: «Жаль болельщиков»

«Милан» закончил первый круг итальянского чемпионата Серии А на минорной ноте - команда проиграла «Лацио», пропустив четыре мяча. Полузащитник «Милана» Сандро Тонали прокомментировал итоги провальной игры, дав понять, что ему в этой ситуации больше всего жаль фанатов клуба.

- Поражение с четырьмя пропущенными голами - это плохо. Матч плохо начался для нас и потом все шло только хуже. Я мог бы много чего сказать, но в целом, мы не были на уровне, к которому привыкли. Мы слишком мало сделали на поле и мне жаль болельщиков, мы должны извиниться перед ними и работать больше. Больше уже ничего не поделаешь, - цитирует Тонали pianetamilan.it.