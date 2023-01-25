Милинкович-Савич: «Отличный матч, если будем играть так и дальше, то всё возможно»

Очень грустный день для поклонников «Милана» - первый круг итальянской Серии А команда завершила разгромным поражением от «Лацио». Начало разгрому положил Сергей Милинкович-Савич, сербский игрок забил уже на четвертой минуте матча. Он очень воодушевлен победой и теперь считает, что «Лацио» по силам побороться за чемпионский титул.

- Отличная победа, на глазах всего стадиона, всей нашей публики. Мы прекрасно сыграли. Конечно, заслужили успех. Теперь надо работать в таком же духе и далее. Если будем так играть, как в последних трех матчах, то все возможно, и Скудетто тоже, - цитирует слова Милинковича-Савича pianetamilan.it.