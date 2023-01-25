Мальдини: «Доверие к Пиоли? Вопрос, который я не хотел бы слышать»

«Милан» угодил в очевидный кризис, в последнем матче первого круга итальянского чемпионата команда проиграла «Лацио» со счетом 0:4, после чего Паоло Мальдини пришлось отвечать на не самые приятные вопросы журналистов - в том числе и о доверии к Стефано Пиоли.

- Доверие к Стефано Пиоли? Это вопрос, который я не хотел бы слышать. На самом деле что он сказал, то, в принципе, и сделал. Мы вторые в чемпионате, мы играем в Лиге чемпионов, чего с нами не было несколько лет, в прошлом году выиграли Скудетто, сейчас идем вторыми. Из кризиса надо выходить через работу, вместе, - цитирует Мальдини pianetamilan.it.