В «Лацио» прокомментировали информацию об интересе к Сперцяну

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего хавбека заинтересованы «Лацио», «Вильярреал» и ПСВ.

«Лацио» интересуется Сперцяном? Это фейк. Мы никогда им не интересовались», — приводит слова Таре Sport24.

В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил десять мячей и записал в свой актив шесть результативных передач.

Трудовое соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 9 миллионов евро.