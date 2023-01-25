Сарри: «Пожалуй, это был лучший матч «Лацио» при мне»

Рулевой «Лацио» Маурицио Сарри поделился впечатлениями после сокрушительной победы над «Миланом» (4:0) в поединке Серии А.

Победа над прямым конкурентом позволила римлянам взобраться на третью строчку и вплотную приблизиться к тому же «Милану», имеющему в активе на один балл больше.

«Пожалуй, этот матч можно считать лучшим для «Лацио» с технической и тактической точки зрения за всё время, что я работаю здесь. Мы можем добиться многого, если избавимся от своего главного недостатка – постоянных потерь очков в матчах с соперниками из нижней части таблицы.

Лига чемпионов? Есть команды, которые выглядят сильнее нас на бумаге, но мы будем бороться до конца», – поведал в интервью DAZN Сарри.