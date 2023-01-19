Каррера считает, что Рассказов мог играть в «Милане» или «Интере»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре защитника Николая Рассказова, который недавно перешёл в «Крылья Советов».

«Когда я был в «Спартаке», Рассказов был одним из самых перспективных крайних защитников РПЛ. Он тогда мог заиграть в Европе. Где бы он закрепился в Серии А? Например, в «Милане» или «Интере», — приводит слова Карреры Sport24.

Специалист признался, что ему обидно за переход Рассказова в «Крылья Советов», но это тот игрок, который точно поможет самарскому клубу.

В текущем сезоне 25-летний защитник принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.