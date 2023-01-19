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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера считает, что Рассказов мог играть в «Милане» или «Интере»

19 Января 2023 • 12:04 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
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23.01 22:45

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре защитника Николая Рассказова, который недавно перешёл в «Крылья Советов».

«Когда я был в «Спартаке»,  Рассказов был одним из самых перспективных крайних защитников РПЛ. Он тогда мог заиграть в Европе. Где бы он закрепился в Серии А? Например, в «Милане» или «Интере», — приводит слова Карреры Sport24.

Специалист признался, что ему обидно за переход Рассказова в «Крылья Советов», но это тот игрок, который точно поможет самарскому клубу.

В текущем сезоне 25-летний защитник принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Интер Милан Милан Крылья Советов Массимо Каррера Николай Рассказов
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ИНТЕР МИЛАН ЭМПОЛИ
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