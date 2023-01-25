Тонали: «Надо вернуть командный дух»

«Милан» закончил первый круг итальянского чемпионата Серии А на минорной ноте - команда проиграла «Лацио», пропустив четыре мяча. Полузащитник «Милана» Сандро Тонали осознает, что его команда угодила в кризис, выиграв лишь один, самый первый матч после возобновления чемпионата Италии и проиграв на прошлой неделе Суперкубок Италии. Он поделился своим видением путей выхода из этой ситуации.

- Мы должны срочно вернуть командный дух, который позволил нам так высоко подняться. В прошлом сезоне он был нашим большим преимуществом. Надо объединиться, вернуться на прежний путь, для чего каждый должен жертвовать собой чуть больше, - цитирует слова Тонали pianetamilan.it.