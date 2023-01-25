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Чемпионат Италии. Серия А

Беннасер: «Надежда превыше всего!»

25 Января 2023 • 23:02 Комментировать
Лацио
4:0
Милан
окончен

«Милан» не лучшим образом закончил первый круг чемпионата Италии, в девятнадцатом туре он проиграл со счетом 0:4 «Лацио», и теперь отстает от лидирующего «Наполи» на целых двенадцать очков, в свете чего перспективы защиты чемпионского титула выглядят все более и более сомнительными. Защитник «Милана» Исмаэль Беннасер призвал фанатов клуба не отчаиваться.

- Всегда трудно принять такое падение, но надежда должна быть превыше всего. Мы работаем над тем, чтобы понять, где ошиблись. В эти непростые моменты поддержка болельщиков для нас еще важнее, чем обычно, - цитирует слова Беннасера pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер
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