Беннасер: «Надежда превыше всего!»

«Милан» не лучшим образом закончил первый круг чемпионата Италии, в девятнадцатом туре он проиграл со счетом 0:4 «Лацио», и теперь отстает от лидирующего «Наполи» на целых двенадцать очков, в свете чего перспективы защиты чемпионского титула выглядят все более и более сомнительными. Защитник «Милана» Исмаэль Беннасер призвал фанатов клуба не отчаиваться.

- Всегда трудно принять такое падение, но надежда должна быть превыше всего. Мы работаем над тем, чтобы понять, где ошиблись. В эти непростые моменты поддержка болельщиков для нас еще важнее, чем обычно, - цитирует слова Беннасера pianetamilan.it.