«Милан» готов выкупить Деста у «Барселоны», но не намерен платить требуемую сумму

Правый защитник Серджино Дест, арендованный «Миланом» у «Барселоны», может остаться в Италии после завершения сезона.

Аренда 22-летнего футболиста рассчитана до лета, также договор предусматривает возможность выкупа американца у «Барселоны» за 20 млн евро. Согласно информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» не собирается платить такую сумму, однако готов обсудить с «сине-гранатовыми» трансфер на других условиях.

Серджино Дест провёл 13 матчей за «россонери» в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями. Трансферная стоимость американца оценивается экспертами Transfermarkt в 16 млн евро.