Спортивный директор «Милана» высказался о возможном подписании Дзаньоло

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара ответил на вопрос об интересе клуба к футболисту «Ромы» Николо Дзаньоло.

Именно «россонери» с недавних пор считаются главными претендентами на атакующего полузащитника, решившего покинуть «Рому» в январе. На игрока также претендует английский «Тоттенхэм».

«Трансферный рынок открыт, мы продолжаем изучать различные возможности, хотя, как уже говорилось, острой необходимости в усилении состава у нас нет. Посмотрим, что случится до конца трансферного окна, но пока представить какие-то сделки очень сложно. Мы убеждены, что наш текущий состав достаточно хорош», – цитирует Football Italia Массару, высказавшегося о ситуации с Дзаньоло.