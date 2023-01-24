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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Милана» высказался о возможном подписании Дзаньоло

24 Января 2023 • 22:56 Комментировать
Лацио
4:0
Милан
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2-й тайм

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара ответил на вопрос об интересе клуба к футболисту «Ромы» Николо Дзаньоло.

Именно «россонери» с недавних пор считаются главными претендентами на атакующего полузащитника, решившего покинуть «Рому» в январе. На игрока также претендует английский «Тоттенхэм».

«Трансферный рынок открыт, мы продолжаем изучать различные возможности, хотя, как уже говорилось, острой необходимости в усилении состава у нас нет. Посмотрим, что случится до конца трансферного окна, но пока представить какие-то сделки очень сложно. Мы убеждены, что наш текущий состав достаточно хорош», – цитирует Football Italia Массару, высказавшегося о ситуации с Дзаньоло.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Николо Дзаньоло Фредерик Массара Трансферы футбола - зима 2023
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ЛАЦИО МИЛАН
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