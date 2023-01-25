«Лацио» четырежды поиздевался над обороной «Милана»

Первый круг чемпионата Италии завершился матчем «Лацио» - «Милан». Римляне были в ударе и превратили в голы большую часть своих моментов у ворот противника, добившись в итоге победы со счетом 4:0.

Уже на третьей минуте Маттиа Дзакканьи точно сыграл на Сергея Милинковича-Савича в центр штрафной, а тот метко пробил в левый угол ворот. Под конец тайма Адам Марушич опасно атаковал, голкипер перевел мяч в стойку, а Дзакканьи был первым на добивании - 2:0. В середине второго тайма Педро был сбит в штрафной, и Луис Альберто с точки пробил по центру ворот, в то время как Чиприан Татарушану завалился в угол. Точку поставил Фелипе Андерсон с центра штрафной.

«Милан» остается вторым, в очке позади римские команды и «Интер».

Протокол игры