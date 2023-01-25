«Лацио» четырежды поиздевался над обороной «Милана»

Первый круг чемпионата Италии завершился матчем «Лацио» - «Милан». Римляне были в ударе и превратили в голы большую часть своих моментов у ворот противника, добившись в итоге победы со счетом 4:0.
Уже на третьей минуте Маттиа Дзакканьи точно сыграл на Сергея Милинковича-Савича в центр штрафной, а тот метко пробил в левый угол ворот. Под конец тайма Адам Марушич опасно атаковал, голкипер перевел мяч в стойку, а Дзакканьи был первым на добивании - 2:0. В середине второго тайма Педро был сбит в штрафной, и Луис Альберто с точки пробил по центру ворот, в то время как Чиприан Татарушану завалился в угол. Точку поставил Фелипе Андерсон с центра штрафной.
«Милан» остается вторым, в очке позади римские команды и «Интер».
Протокол игры
|(1:0) Милинкович-Савич Сергей4'
|(2:0) Дзакканьи Маттиа38'
|(3:0) Альберто Луис67'
|(4:0) Андерсон Фелипе75'
Проведель Иван•Марушич Адам78' (Лаццари Мануэль (78') •Казале Николо•Романьоли Алессио•Хюсай Эльсейд•Милинкович-Савич Сергей 33'83' (Башич Тома (83') •Катальди Данило•Альберто Луис•Педро Родригес78' (Ромеро Лука (78') •Андерсон Фелипе•Дзакканьи Маттиа
Татарушану Чиприан•Калабрия Давиде•Калюлю Пьер•Томори Фикайо24' (Кьяер Симон (24') • 54'Дест Серджиньо•Беннасер Исмаэль• 26'Тонали Сандро•Мессьяс Жуниор58' (Ориги Дивок (58') •Диас Браим59' (Де Кетеларе Шарль (59') •Леау Рафаэл79' (Ребич Анте (79') •Жиру Оливье58' (Салемакерс Алексис (58')
24 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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