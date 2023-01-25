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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» четырежды поиздевался над обороной «Милана»

25 Января 2023 • 00:43 Комментировать
Лацио
4:0
Милан
окончен

Первый круг чемпионата Италии завершился матчем «Лацио» - «Милан». Римляне были в ударе и превратили в голы большую часть своих моментов у ворот противника, добившись в итоге победы со счетом 4:0.

Уже на третьей минуте Маттиа Дзакканьи точно сыграл на Сергея Милинковича-Савича в центр штрафной, а тот метко пробил в левый угол ворот. Под конец тайма Адам Марушич опасно атаковал, голкипер перевел мяч в стойку, а Дзакканьи был первым на добивании - 2:0. В середине второго тайма Педро был сбит в штрафной,  и Луис Альберто с точки пробил по центру ворот, в то время как Чиприан Татарушану завалился в угол. Точку поставил Фелипе Андерсон с центра штрафной.

«Милан» остается вторым, в очке позади римские команды и «Интер».

Протокол игры

 
Лацио4:0Милан
(1:0) Милинкович-Савич Сергей4'  
(2:0) Дзакканьи Маттиа38'  
(3:0) Альберто Луис67'  
(4:0) Андерсон Фелипе75'  
Проведель ИванМарушич Адам 78' (Лаццари Мануэль ( 78') Казале НиколоРоманьоли АлессиоХюсай ЭльсейдМилинкович-Савич Сергей  33' 83' (Башич Тома ( 83') Катальди ДанилоАльберто ЛуисПедро Родригес 78' (Ромеро Лука ( 78') Андерсон ФелипеДзакканьи Маттиа
Запасные: Максимиану ЛуишВесино МатиасАдамонис МарюсБертини МаркоКанчельери МаттеоРаду СтефанПатрикАнтонио МаркосФарес Мохамед
Татарушану ЧиприанКалабрия ДавидеКалюлю ПьерТомори Фикайо 24' (Кьяер Симон ( 24'  54') Дест СерджиньоБеннасер Исмаэль  26'Тонали СандроМессьяс Жуниор 58' (Ориги Дивок ( 58') Диас Браим 59' (Де Кетеларе Шарль ( 59') Леау Рафаэл 79' (Ребич Анте ( 79') Жиру Оливье 58' (Салемакерс Алексис ( 58')
Запасные: Тиау МаликГаббия МаттеоВаскес ДэвисВранкс АстерПобега ТоммазоАдли ЯсинКрунич РадеМиранте АнтониоБоццолан Андреа
24 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Лацио Милан
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