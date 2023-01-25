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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Мы знаем, что «Милан» не входит в число лучших клубов Европы»

25 Января 2023 • 01:32 Комментировать
Лацио
4:0
Милан
окончен

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался после неудачи команды в поединке с «Лацио» (0:4).

Проиграв в Риме, «россонери» отпустили далеко вперёд лидирующий «Наполи» – отрыв составляет уже 12 очков. Кроме того, действующих чемпионом поджимают «Лацио», «Интер» и «Рома», отстающие всего на один балл, и «Аталанта», уступающая три балла.

«Мы не тот «Милан» из 90-х, покупающих чемпионов. Чтобы преуспеть, нам нужна чёткая стратегия, и мы от этого не отойдём. Мы знаем, что сейчас мы не находимся в одном ряду с лучшими клубами Европы, и выход в 1/8 Лиги чемпионов – уже успех на данном этапе», – заявил в интервью DAZN Мальдини.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини
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