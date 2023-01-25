Мальдини: «Мы знаем, что «Милан» не входит в число лучших клубов Европы»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался после неудачи команды в поединке с «Лацио» (0:4).

Проиграв в Риме, «россонери» отпустили далеко вперёд лидирующий «Наполи» – отрыв составляет уже 12 очков. Кроме того, действующих чемпионом поджимают «Лацио», «Интер» и «Рома», отстающие всего на один балл, и «Аталанта», уступающая три балла.

«Мы не тот «Милан» из 90-х, покупающих чемпионов. Чтобы преуспеть, нам нужна чёткая стратегия, и мы от этого не отойдём. Мы знаем, что сейчас мы не находимся в одном ряду с лучшими клубами Европы, и выход в 1/8 Лиги чемпионов – уже успех на данном этапе», – заявил в интервью DAZN Мальдини.