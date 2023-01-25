Мальдини рассказал, почему летом «Милан» не удержал Кесси

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини вспомнил, как клуб расстался с полузащитником Франком Кесси.

Ивуариец был важным игроком в чемпионской команде Стефано Пиоли, однако не продлил истекающий контракт и перебрался в «Барселону» свободным агентом в июле.

«Мы были вынуждены попрощаться с Кесси по одной простой причине – он выдвинул условия по новому контракту, которые мы не смогли удовлетворить. «Милану» трудно конкурировать с европейскими топ-клубами в подобных вопросах», – цитирует издание TMW легендарного в прошлом защитника «россонери».

В настоящий момент «Милан» занимает вторую строчку в Серии А, отставая от «Наполи» на 12 очков.