«Милан» потерпел самое сокрушительное сухое поражение с 2019 года

«Милан» не лучшим образом начал 2023 год.

Действующие чемпионы Италии пропустили четыре безответных мяча от «Лацио» в Риме – по два в каждом тайме. Согласно данным Opta, «Милан» впервые с декабря 2019 года уступил всухую с разницей в четыре или более гола: тогда коллектив Стефано Пиоли проиграл «Аталанте» ещё более крупно – 0:5. Примечательно, что сам тренер «россонери» позднее признавал то поражение переломным моментом, после которого началось становление чемпионской команды.

«Милан» сохранил за собой вторую строчку, несмотря на сегодняшнюю неудачу, но отставание от «Наполи» по итогам тура выросло до 12 очков.