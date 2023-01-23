​Сарри: «Матч с «Миланом» - прекрасная возможность для нас»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри дал комментарий перед матчем чемпионата Италии против «Милана».

«Прежде всего, мы должны помнить, что нам будет противостоять чемпион Италии. Они всегда создавали нам трудности, и нельзя думать, что на этот раз будет легко. «Милан» будет более мотивированной командой, чем обычно. Этот матч – прекрасная возможность для нас. Мы должны воспользоваться этой возможностью», - сказал Сарри в ходе предматчевой пресс-конференции.

«Надеюсь, что по сравнению с прошлым сезоном мы выросли. В рамках одного матча мы можем составить конкуренцию кому угодно. Посмотрим завтра, как изменился наш уровень», - добавил тренер.

Матч между «Лацио» и «Миланом» стартует 24 января в 22:45 по московскому времени.