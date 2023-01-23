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Чемпионат Италии. Серия А

​Сарри: «Матч с «Миланом» - прекрасная возможность для нас»

23 Января 2023 • 17:51 Комментировать
Лацио
...
Милан
1 3.05 X 3.40 2 2.35
24.01 22:45

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри дал комментарий перед матчем чемпионата Италии против «Милана».

«Прежде всего, мы должны помнить, что нам будет противостоять чемпион Италии. Они всегда создавали нам трудности, и нельзя думать, что на этот раз будет легко. «Милан» будет более мотивированной командой, чем обычно. Этот матч – прекрасная возможность для нас. Мы должны воспользоваться этой возможностью», - сказал Сарри в ходе предматчевой пресс-конференции.

«Надеюсь, что по сравнению с прошлым сезоном мы выросли. В рамках одного матча мы можем составить конкуренцию кому угодно. Посмотрим завтра, как изменился наш уровень», - добавил тренер.

Матч между «Лацио» и «Миланом» стартует 24 января в 22:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан Маурицио Сарри
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ЛАЦИО МИЛАН
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