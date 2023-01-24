Крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может стать частью сделки по переходу Рафаэла Леау из «Милана».

«Горожане» давно присматриваются к 23-летнему нападающему, который по-прежнему не продлил истекающий в 2024 году контракт с «Миланом». По информации Calciomercato, чтобы облегчить переход, английский гранд готов предложить «Милану» не только деньги, но и одного из дорогостоящих защитников – Жоау Канселу, связанного с клубом контрактом до 2027 года.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость 28-летнего латераля в 70 млн евро, а Рафаэла Леау – в 85 млн. Оба футболиста выступают за сборную Португалии.