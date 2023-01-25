Сакки: «Проблемы «Милана» - в головах игроков»

Очень грустный день для поклонников «Милана» - первый круг итальянской Серии А команда завершила разгромным поражением от «Лацио». Это поражение подчеркнуло кризис, в который угодил действующий чемпион Италии, но бывший тренер клуба Арриго Сакки не считает, что проблема в недостаточной кадровой укомплектованности команды.

- В футболе важную роль играет планирование, «Милан» вернулся именно так. Сегодня проблема в головах, а не в кадрах или в физике. Если Пиоли вновь сумеет взять в свои руки психологию игроков, то «Милан» снова станет сильным и даст достойное сражение «Тоттенхэму», - считает бывший наставник клуба.