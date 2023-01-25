Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бывший игрок «Милана» скончался в возрасте 48 лет

25 Января 2023 • 00:59 Комментировать
Лацио
4:0
Милан
окончен

Очень грустный день для поклонников «Милана» - первый круг итальянской Серии А команда завершила разгромным поражением от «Лацио», вдобавок, сегодня стало известно и смерти бывшего игрока клуба Патрицио Биллио, у которого внезапно случился инфаркт во время игры в теннис с друзьями в Кувейте, где он работал в местной академии «Милана».

Биллио, которому было 48 лет, числился в «Милане» с 1992 по 1998 год, но так и не сыграл за клуб ни одного матча. Впрочем, он нашел себя в ином качестве, в котором и проработал с 2010 года по сей день. Об его гибели сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Патрицио Биллио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лацио Лацио
Милан Милан
4
0
3.35 3.50 2.19
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Января
02:00 · Италия. Серия А
Альбертини: «В «Милане» я реализовал свою мечту»
01:54 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Интера»: «Шкриньяра надо лишать капитанской повязки»
01:46 · Италия. Серия А
Тонали: «Жаль болельщиков»
01:43 · Италия. Серия А
Сарри: «Пожалуй, это был лучший матч «Лацио» при мне»
01:36 · Италия. Серия А
Альбертини высказался по поводу кризиса «Милана»
01:32 · Италия. Серия А
Мальдини: «Мы знаем, что «Милан» не входит в число лучших клубов Европы»
01:22 · Италия. Серия А
Сакки: «Проблемы «Милана» - в головах игроков»
01:22 · Италия. Серия А
Пиоли прокомментировал поражение «Милана» от «Лацио» со счётом 0:4
01:05 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич: «Отличный матч, если будем играть так и дальше, то всё возможно»
00:59 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Милана» скончался в возрасте 48 лет
00:52 · Италия. Серия А
«Милан» потерпел самое сокрушительное сухое поражение с 2019 года 1
00:43 · Италия. Серия А
«Лацио» четырежды поиздевался над обороной «Милана»
00:19 · Италия. Серия А
Эвра: «Ювентус» унижен, но он вернётся»
00:10 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» присоединился к числу претендентов на Кьезу 2 слухи
24 Января
23:52 · Италия. Серия А
Томори пополнил список травмированных игроков «Милана»
Все новости
Рекомендуем