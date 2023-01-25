Бывший игрок «Милана» скончался в возрасте 48 лет

Очень грустный день для поклонников «Милана» - первый круг итальянской Серии А команда завершила разгромным поражением от «Лацио», вдобавок, сегодня стало известно и смерти бывшего игрока клуба Патрицио Биллио, у которого внезапно случился инфаркт во время игры в теннис с друзьями в Кувейте, где он работал в местной академии «Милана».

Биллио, которому было 48 лет, числился в «Милане» с 1992 по 1998 год, но так и не сыграл за клуб ни одного матча. Впрочем, он нашел себя в ином качестве, в котором и проработал с 2010 года по сей день. Об его гибели сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.