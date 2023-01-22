«Он может стать великим» - Оддо нахваливает Леау

Бывший игрок римского «Лацио» Массимо Оддо нахваливает Рафаэла Леау - он заявил, что португальский нападающий может стать одним из лучших в мире. По мнению Оддо, потенциал Леау еще и близко не раскрыт, а вот когда это случится, мир ахнет от изумления.

- Я думаю, что у Леау есть потенциал добиться много, много, много большего, чем до сих пор. Игрок, который может действительно стать одним из лучших в мире, великим. Но для того, чтобы стать претендентом на «Золотой мяч», нужна и ментальная сила. Чтобы стать чемпионом из таланта, нужно меняться ментально, - цитирует слова футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.