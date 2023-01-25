Романьоли: «Мы доминировали, но «Милан» ещё вернётся»

«Милан» закончил первый круг итальянского чемпионата Серии А на минорной ноте - команда проиграла «Лацио», пропустив четыре мяча. Своим мнением об игре поделился Алессио Романьоли - бывший футболист и капитан «Милана», с прошлого года выступающий в составе «Лацио». Он рад победе, но посочувствовал своему бывшему клубу.

- Мы доминировали в этом матче и победили совершенно заслуженно. Но «Милан» остается сильной командой, которая обязательно вернется, - цитирует слова Романьоли pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан», действующий чемпион страны, уступает «Наполи» уже двенадцать очков в турнирной таблице Серии А.