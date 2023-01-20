​«Они получили три пощёчины»: Сарри опасается «Милана»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался насчёт ближайшего матча чемпионата Италии против «Милана».

«Я волнуюсь, потому что «Милан» - сильная команда. Они получили три пощёчины и хотят сильно отреагировать. Я был бы счастливее, если бы в матче за суперкубок они выиграли со счётом 3:0, а не проиграли», - слова Сарри приводит Football Italia со ссылкой на Lazio Style.

Напомним, что в матче за суперкубок Италии «Милан» проиграл «Интеру» со счётом 0:3.

«Лацио» будет принимать «Милан» в ближайший вторник, 24 января. Стартовый свисток футболисты услышат в 22:45 по московскому времени.