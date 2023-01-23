Жиру: «Хочу продлить контракт с «Миланом»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру хочет продлить контракт со своей командой. Напомним, действующее соглашение француза с командой Стефано Пиоли рассчитано до конца нынешнего сезона.
«Я хотел бы продлить свой контракт с «Миланом». Мы сейчас ведём переговоры, чтобы как можно быстрее прийти к соглашению. Надеюсь, что мне удастся завершить свою карьеру в составе этой команды», – цитирует Жиру журналист Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне Жиру отметился 5 голами и 4 результативными передачами. 36-летний француз выступает за команду Стефано Пиоли с лета 2021 года, когда перешёл из лондонского «Челси».
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