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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру: «Хочу продлить контракт с «Миланом»

23 Января 2023 • 16:05 Комментировать (1)
Лацио
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Милан
1 3.05 X 3.40 2 2.35
24.01 22:45

Нападающий «Милана» Оливье Жиру хочет продлить контракт со своей командой. Напомним, действующее соглашение француза с командой Стефано Пиоли рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Я хотел бы продлить свой контракт с «Миланом». Мы сейчас ведём переговоры, чтобы как можно быстрее прийти к соглашению. Надеюсь, что мне удастся завершить свою карьеру в составе этой команды», – цитирует Жиру журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Жиру отметился 5 голами и 4 результативными передачами. 36-летний француз выступает за команду Стефано Пиоли с лета 2021 года, когда перешёл из лондонского «Челси».

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Милан Оливье Жиру
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ЛАЦИО МИЛАН
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Комментарии (1)
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dfhjglkhl
23 Января 2023 в 16:20
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