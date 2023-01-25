Пиоли прокомментировал поражение «Милана» от «Лацио» со счётом 0:4

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями о непростой ситуации, в которой оказалась команда.

«Россонери» продлили безвыигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах, а в двух последних встречах уступили с общим счётом 0:7.

«Мы должны вернуться домой и усердно работать, потому что сейчас мы выступаем явно ниже своего уровня.

Сейчас в «Милане» многое не работает так, как должно работать – это касается и менталитета, и тактической составляющей. Наша главная игровая проблема – мы плохо действуем без мяча, нам не хватает слаженности. Есть лишь один способ решить это – работать с игроками и оттачивать проблемные ситуации на тренировках», – рассказал в интервью DAZN рулевой «Милана».