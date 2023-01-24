Томори пополнил список травмированных игроков «Милана»

«Милан» продолжает испытывать проблемы с травмами игроков основного состава.

Уже на 24-й минуте сегодняшнего матча Серии А против «Лацио» Стефано Пиоли был вынужден заменить Фикайо Томори, который не смог продолжить игру из-за повреждения. По данным итальянских СМИ, 25-летний английский защитник травмировал бедро. Степень серьёзности травмы пока не выявлена.

Томори пополнил и без того богатый список игроков «Милана», находящихся в лазарете: для игры сейчас недоступны Тео Эрнандес, Алессандро Флоренци, Златан Ибрагимович и Майк Меньян.

После первого тайма «Милан» уступает «Лацио» в Риме со счётом 0:2.