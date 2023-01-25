Альбертини: «В «Милане» я реализовал свою мечту»

Бывший итальянский футболист Деметрио Альбертини, выступавший в составе «Милана» с 1994 по 2001 год, рассказал о том, что это для него значило. В бытность Альбертини игроком «Милана» это был не просто самый сильный клуб Италии, но и Европы также, а итальянский футбол в то время не знал себе равных и каждый год именно клубы с Апеннин считались главными претендентами на победу в Лиге чемпионов - «Милан», «Ювентус», а порой и «Интер».

- Это была реализация моей мечты. Еще ребенком я хотел играть в «Милане». И я осуществил мечту. Для меня «Милан» - как моя вторая семья, я всегда буду считать этот клуб домом, - цитирует Альбертини pianetamilan.it.