Жиру высказался о своём будущем в сборной Франции

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал о своём будущем в национальной команде.

По словам 36-летнего футболиста, несмотря на то, что вратарь «трёхцветных» Уго Льорис своим уходом из сборной навёл его на определённые мысли, сам он пока не собирается завершать карьеру в национальной команде.

«Сейчас я настроен продолжать карьеру в сборной Франции. Прежде всего я должен спросить себя, действительно ли я всё ещё хочу носить эту синюю футболку. Поэтому я не тороплюсь с окончательным решением», — приводит слова Жиру Canal + Sunday.

Отметим, что Жиру является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. В футболке «трёхцветных» форвард провёл 120 матчей и забил 53 гола. Вместе с национальной командой Жиру также выиграл чемпионат мира, который в 2018 году проходил в России.