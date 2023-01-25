Ибрагимович подумывает о карьере актёра

Златан Ибрагимович как никогда далек от возвращения на поле, последний гол он забил ровно год тому назад, а сейчас вроде бы должен был вернуться, но как-то откладывает это, а в печати появляется все больше слухов о том, что он присматривает себе новые роли - то в качестве представителя «Милана», то вот в качестве актера.

- Фильм для меня - это большое дело. Это другой мир. Стал бы я актером? Прямо не скажу, но меня захватывает этот мир! Я не стесняюсь перед камерой, в отличие от других, - рассказал журналистам Ибрагимович, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.