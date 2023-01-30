Лондонский «Арсенал» не останавливается в попытках оформить подписание полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

Несколькими днями ранее 21-летний футболист сделал публичное заявление, в котором открыто подтвердил намерение перебраться в «Арсенал» в январское трансферное окно, несмотря на нежелание «Брайтона» принимать предложение «канониров». Согласно Transfer News, лондонцы планируют вернуться с улучшенным предложением – более 80 млн евро. Несмотря на заявления представителей «чаек» о том, что хавбек не продаётся, клуб готов отпустить его за определённую сумму.

Мойсес Кайседо по разу отметился голом и ассистом в 18 матчах Премьер-лиги в нынешнем сезоне.