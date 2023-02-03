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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мартинелли продлил контракт с «Арсеналом» официально

03 Февраля 2023 • 12:23 Комментировать (1)
Эвертон
...
Арсенал
1 8.50 X 4.60 2 1.40
04.02 15:30

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли продлил контракт с клубом. Новое соглашение между «канонирами» и бразильцем рассчитано до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.

Спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар прокомментировал продление контракта с Мартинелли: «Отлично, что Габриэл продлил с нами сотрудничество. Фундамент нашего состава продолжит держаться на молодых талантах», – заявил Гаспар в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, Мартинелли в нынешнем сезоне является одним из ключевых игроков «Арсенала». На счету бразильца семь голов и две результативные передачи в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэл Мартинелли
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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Комментарии (1)
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LMI
03 Февраля 2023 в 12:34
Это хорошо.
Остальные чего медлят?
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