Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли продлил контракт с клубом. Новое соглашение между «канонирами» и бразильцем рассчитано до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.

Спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар прокомментировал продление контракта с Мартинелли: «Отлично, что Габриэл продлил с нами сотрудничество. Фундамент нашего состава продолжит держаться на молодых талантах», – заявил Гаспар в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, Мартинелли в нынешнем сезоне является одним из ключевых игроков «Арсенала». На счету бразильца семь голов и две результативные передачи в Английской премьер-лиге.