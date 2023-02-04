«Арсенал» не смог стать первой командой Англии, которая выиграла 100 игр у конкретного соперника в высшей лиге

В двадцать втором туре английского чемпионата лондонский «Арсенал» неожиданно оступился в игре против «Эвертона», проиграв «ирискам» с минимальным счетом. Эта неудача помешала команде Микеля Артеты установить любопытное достижение - стать первым клубом в Англии, который выиграл у конкретного соперника сто или более матчей в высшей лиге.

В общей сложности «Арсенал» и «Эвертон» сыграли 203 матча в чемпионате Англии, и лондонцы выиграли 99 из них. Еще 43 закончились вничью, и, наконец, 61 раз «Арсенал» проиграл. А рекорд, видимо, откладывается до следующего сезона в лучшем случае.