Ливепульский «Эвертон» в своих соцсетях официально подтвердил увольнение Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера клуба.

«Футбольный клуб «Эвертон» может подтвердить, что Фрэнк Лэмпард сегодня покинул свой пост главного тренера мужской команды. Также клуб покинули Джо Эдвардс, Пол Клемент, Эшли Коул и Крис Джонс», - сообщает пресс-служба «ирисок».

Алан Келли продолжит работать тренером вратарей.

«Все в клубе благодарят Фрэнка и его штаб за работу в течение этих 12 сложных месяцев. Команда играла самоотверженно, но последние результаты и положение в лиге означают, что клуб нужно принять трудное решение», - добавили в клубе.

На данный момент должность главного тренера в клубе вакантна.

«Эвертон» после 20 туров АПЛ в текущем сезоне занимает 19 место в турнирной таблице, идёт в зоне вылета, имея в активе 15 очков. Ниже – только «Саутгемптон» с таким же количеством набранных баллов.