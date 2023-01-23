Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» официально уволил Лэмпарда официально

23 Января 2023 • 23:33 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

Ливепульский «Эвертон» в своих соцсетях официально подтвердил увольнение Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера клуба.

«Футбольный клуб «Эвертон» может подтвердить, что Фрэнк Лэмпард сегодня покинул свой пост главного тренера мужской команды. Также клуб покинули Джо Эдвардс, Пол Клемент, Эшли Коул и Крис Джонс», - сообщает пресс-служба «ирисок».

Алан Келли продолжит работать тренером вратарей.

«Все в клубе благодарят Фрэнка и его штаб за работу в течение этих 12 сложных месяцев. Команда играла самоотверженно, но последние результаты и положение в лиге означают, что клуб нужно принять трудное решение», - добавили в клубе.

На данный момент должность главного тренера в клубе вакантна.

«Эвертон» после 20 туров АПЛ в текущем сезоне занимает 19 место в турнирной таблице, идёт в зоне вылета, имея в активе 15 очков. Ниже – только «Саутгемптон» с таким же количеством набранных баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
42 мин
Фулхэм Фулхэм
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
0
2.85 3.75 2.37
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Января
23:48 · Англия. Премьер-лига
Кейн проводит 300-й матч в АПЛ за «Тоттенхэм»
23:41 · Англия. Премьер-лига
Бэйнс будет временно тренировать «Эвертон» после отставки Лэмпарда официально
23:33 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» официально уволил Лэмпарда официально
23:10 · Англия. Премьер-лига
Игру «Фулхэма» и «Тоттенхэма» отложили из-за сбоя в работе метро
22:56 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал переход Кивиора
22:50 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин восхитился игрой Сака
22:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» официально подписал Кивиора официально
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» усилился 20-летним аргентинским полузащитником официально
20:14 · Англия. Чемпионшип
«Рейнджерс» объявил о переходе Кантуэлла
20:08 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» подписала форварда сборной Колумбии официально
19:50 · Англия. Премьер-лига
​Ингс травмировался в первом матче за «Вест Хэм»
19:43 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Манчестер Юнайтед» выглядит совсем по-другому при тен Хаге»
19:33 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» присматривается к хавбеку «Ювентуса»
19:27 · Англия. Премьер-лига
​Назван фаворит на должность главного тренера «Эвертона»
Все новости
Рекомендуем