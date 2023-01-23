«Арсенал» согласовал трансфер Фреснеды за 15 миллионов евро

Правый защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда в скором времени оформит трансфер в клуб из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, 18-летний фуллбек станет футболистом лондонского «Арсенала». Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.

Тем не менее, как только Фреснеда оформит переход, он вернётся в «Вальядолид» доигрывать сезон на правах аренды. Дебютировать за «Арсенал» Иван сможет лишь в следующей кампании.

Ранее интерес к Фреснеде проявлял мадридский «Реал», но «королевский клуб» так и не предпринял конкретных действий по трансферу испанца. На счету Ивана 10 матчей в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.