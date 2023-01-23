Легендарный защитник «Эвертона» Лейтон Бэйнс будет исполнять обязанности главного тренера «ирисок» после отставки Фрэнка Лэмпарда и его тренерского штаба. Об этом ливерпульский клуб сообщает в соцсетях.

Его напарником в этом непростом деле будет Пол Тейт, вместе с Бэйнсом они возглавляют команды «Эвертона» U18 и U21.

Напомним, сегодня вечером «Эвертон» официально уволил Лэмпарда, терпение боссов клуба кончилось, когда в минувшие выходные ливерпульцы проиграли прямому конкуренту в борьбе за выживание в АПЛ – «Вест Хэму» - 0:2.

В текущем сезоне «Эвертон» набрал жалкие 15 очков и плетётся в зоне вылета, команда не выигрывала с октября.