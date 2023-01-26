Дайч может скоро возглавить «Эвертон»

Бывший тренер «Бёрнли» Шон Дайч в скором времени может занять вакантную должность в «Эвертоне». По информации от журналиста Пола Джойса, англичанина рассматривают в качестве замены Фрэнку Лэмпарду, который был недавно уволен за ряд неудовлетворительных результатов.

В данный момент «Эвертон» располагается на девятнадцатом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Клубу нужен тренер, который сможет сохранить прописку в элитном дивизионе.

Напомним, в конце прошлого сезона Дайа уволили из «Бёрнли», после чего клуб вылетел в Чемпионшип. Шон возглавлял «бордовых» с 2012 по 2022 год.