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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дайч может скоро возглавить «Эвертон»

26 Января 2023 • 13:41 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

Бывший тренер «Бёрнли» Шон Дайч в скором времени может занять вакантную должность в «Эвертоне». По информации от журналиста Пола Джойса, англичанина рассматривают в качестве замены Фрэнку Лэмпарду, который был недавно уволен за ряд неудовлетворительных результатов.

В данный момент «Эвертон» располагается на девятнадцатом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Клубу нужен тренер, который сможет сохранить прописку в элитном дивизионе.

Напомним, в конце прошлого сезона Дайа уволили из «Бёрнли», после чего клуб вылетел в Чемпионшип. Шон возглавлял «бордовых» с 2012 по 2022 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Шон Дайч
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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