Зинченко спровоцировал потасовку на поле

В субботу в чемпионате Англии проходил матч между «Эвертоном» и «Арсеналом». Уже в компенсированное ко второму тайму время на поле «Гудисон Парк» произошла потасовка с участием множества игроков.

Началось всё с того, что Александру Зинченко не понравилось, как против него в прессинге сыграл Нил Мопе (вероятно, был контакт). Украинец отдал пас, после чего буквально набросился на оппонента, и тот упал на газон. Дальше Зинченко принялся высказывать лежащему Мопе претензии прямо в лицо. Игроки «Эвертона» бросились защищать своего партнёра, а игроки «Арсенала» стали оттягивать Зинченко в сторону. Некоторые представители мерсисайдцев пытались прорваться к украинцу для выяснения отношений.

Обошлось без удалений – Мопе и Зинченко получили по жёлтой карточке.

«Эвертон» обыграл «Арсенал» со счётом 1:0.